Rușii îl consideră pe Vladimir Putin cel mai atrăgător bărbat din țară, potrivit unui sondaj recent

Rușii continuă să-și venereze pe Vladimir Putin, iar majoritatea îl consideră un model atât din punct de vedere fizic cât și moral. Un sondaj recent arată că liderul de la Kremlin este considerat cel mai atrăgător bărbat din Rusia.

Potrivit unui sondaj de opinie realizat publicat vineri de site-ul Superjob.ru, 18% din bărbații și 17% din femeile care au răspuns la chestionar l-au ales pe președintele Vladimir Putin drept cel mai frumos bărbat din Rusia.

În vârstă de 68 de ani, Vladimir Putin a fost singurul care a obținut un procent de două cifre în urma numărării răspunsurilor scrise de participanți la întrebarea deschisă, citează hotnews.ro.



19% din bărbații care au participat la sondaj s-au numit pe ei înșiși drept cel mai frumos bărbat din Rusia în timp ce 18% din femei au scris că nu există bărbați frumoși în Rusia.



„Rusii încă îl numesc pe Vladimir Putin cel mai atrăgător bărbat din țară”, a scris Superjob.ru, în pofida unei ușoare scăderi de 1% a procentului obținut de președintele rus față de anul trecut.



La chestionar au răspuns 1.000 de bărbați și 1.000 de femei din peste 300 de orașe ale Rusiei între 22 martie și 1 aprilie.



Rezultatul a fost publicat la câteva zile după ce parlamentul rus a adoptat o lege care i-ar permite lui Putin să rămână la putere până în 2036, an în care fostul ofițer KGB ar împlini 83 de ani.

Lierul de la Kremlin a fost văzut la începutul anului 2021, de Bobotează, făcând o baie înghețată. Liderul de la Kremlin, îmbrăcat doar într-o pereche de pantaloni scurți de baie de culoare albastră, s-a scufundat într-o piscină cu apa înghețată din Moscova, la o temperatură de aproximtiv -20 de grade, potrivit cnn.com.

Președintele a intrat într-un bazin în formă de cruce, în fața căruia se afla o cruce translucidă ce pare sculptată în gheață. Putin s-a scufundat de trei ori în apă, făcând de fiecare dată semnul crucii.

Russian President Vladimir Putin took a dip in icy water to celebrate #Epiphany, a major holiday of Orthodox Christians, in Moscow, Russia, on Wednesday. pic.twitter.com/g29XYl0XhQ