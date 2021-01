Șamanul QAnon, devenit celebru după asaltul de la Capitoliu, îi cere lui Donald Trump grațierea (VIDEO)

Susţinătorii lui Trump îi cer ajutorul chiar şi în ultimele zile ale mandatului. Jake Angeli, bărbatul cunoscut drept şamanul Qanon după ce a participat la asaltul asupra capitoliului într-o ţinută bizară, i-a cerut preşedintelui în exerciţiu să îl graţieze.

Jake Angeli a fost arestat după ce a intrat în Capitoliu cu forţa, alături de alţi susţinători ai preşedintelui în exerciţiu Donald Trump.

Avocatul acestuia a cerut însă graţierea bărbatului şi a argumentat că Angeli nu a fost implicat în violenţele de miercuri şi că s-a predat de bună voie autorităţilor, faţă de alţi protestatari. Avocatul a mai susţinut că ar fi onorabil din partea preşedintelui Trump să îl graţieze pe bărbatul cunoscut drept shamanul QAnon.

Mai devreme în cursul săptămânii, mama lui Chansely s-a plâns în faţa unei instanţe că acesta nu a mai mâncat din momentul arestării din cauză că închisoarea în care se află nu îi oferă mâncare organică.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.