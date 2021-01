Scandal de proporții în SUA: Donald Trump, înregistrat în timp ce îi cerea unui oficial din Georgia să ”îi găsească” voturi pentru a anula victoria lui Joe Biden din alegerile prezidențiale (VIDEO)

Finalul mandatului lui Donald Trump la Casa Albă este marcat de un scandal de proporții. Asta după ce jurnaliștii de la The Washington Post au publicat o înregistrare în care președintele în exercițiu al SUA îi cere unui oficial al comisiei electorale din statul Georgia să-i ”găsească” voturi pentru a obține victoria în fața lui Joe Biden la alegerile prezidențiale.

Este vorba despre înregistrarea unei discuții telefonice între Donald Trump și republicanului Brad Raffensperger, secretarul de stat din Georgia, convorbire de aproape o oră. Cotidianul american a publicat inclusiv transcriptul discuției.

Concret, în cadrul convorbirii, Donald Trump îi cere în repetate rânduri lui Brad Raffensperger să găsească 11.780 de voturi cu ajutorul cărora să combată victoria lui Joe Biden în alegerile prezidențiale care au avut loc pe 3 noiembrie 2020.

Liderul de la Casa Albă îl amenință chiar pe republican, vorbind despre consecințe legale și faptul că dacă îl refuză își asumă „un mare risc”.

”Oamenii din Georgia sunt supărați. Oamenii din țară sunt supărați și nu este nimic în neregulă să spui asta, știi, că ai recalculat. (...) Tot ce vreau este să găsim 11.780 de buletine (...) pentru că am câştigat acest stat”, i-a spus Donald Trump oficialului comisiei electorale din Georgia.

Totodată, Trump a vorbit din nou despre fraude la alegerile prezidențiale și a susținut că a fost furat.

Pe de altă parte, în cadrul discuției, atât Brad Raffensperger, cât și juristul lui, au respins solicitarea lui Trump și i-au explicat că voturile pe care Joe Biden le are în plus în Georgia sunt cinstite.

De altfel, mai multe audituri, precum și o renumărare a voturilor în acest stat au confirmat victoria lui Joe Biden în acest stat.

În plus, pe 14 decembrie, victoria democratului în alegerile prezidențiale a fost confirmată de Colegiul Electoral, rezultatul urmând să fie consfințit pe 6 ianuarie și în Congresul american.

Pe de altă parte 11 senatori republicani au anunțat deja că se vor opune certificării victoriei lui Joe Biden în Congres, acțiune care nu poate împiedica confirmarea faptului că democratul a câștigat alegerile, însă poate întârzia procesul de confirmare.

Totodată, Donald Trump a făcut apel la susținătorii lui să protesteze, miercuri, în fața sediului Congresului american față de rezultatul alegerilor prezidențiale, fiind de așteptat să existe ciocniri între manifestanți și forțele de ordine.

Jurnaliștii de la The Washington Post au precizat, în tot acest context, că apariția înregistrării cu Donald Trump ar putea avea consecințe legale.

