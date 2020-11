Scandalul nurcilor din Danemarca, departe de a se fi încheiat. Ministrul Agriculturii demisionează

Scandalul declanșat în danemarca după uciderea a 17 milioane de nurci din crescătorii pentru că ar fi putut fi infectate cu noul coronavirus ia amploare. Ministrul danez al alimentaţiei şi agriculturii, Mogens Jensen, şi-a anunţat miercuri demisia din cauza pierderii sprijinului deputaţilor în urma unui ordin ilegal de sacrificare a 17 milioane de nurci din crescătorii, transmite Reuters.



'L-am informat astăzi pe prim-ministru (Mette Frederiksen) că doresc să demisionez din guvern. Îmi dau seama că nu există sprijinul necesar pentru mine în rândul partidelor parlamentare', a scris Jensen pe Twitter.

Ministrul danez al agriculturii demisionează în urma ordinului ilegal de sacrificare a milioane de nurci

Jeg har i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen. Jeg kan konstatere, at der ikke er den fornødne opbakning til mig blandt Folketingets partier. #dkpol