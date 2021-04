Scene apocaliptice în India. Cadavrele morților de COVID sunt incinerate în parcări (GALERIE FOTO)

Pandemia de COVID-19 face ravagii în India. Din cauza numărului mare de decese, oamenii recurg la gesturi extreme pentru a scăpa de cadavre. În ultima vreme, incinerarările se produs în spații publice.

”Am pierdut numărul”, spune un preot care oficiază ultimul ritual al defuncţilor, într-un cematoriu din New Delhi, atât de plin, încât şi-a extins activitatea funestă până în parcarea adiacentă, relatează AFP.

”Începem la răsărit, iar incinerările continuă până după miezul nopţii”, declară el, cu privirea piedută în flăcările rugurilor şi în grămezile de cenuşă din care iese fum şi care erau, cu puţin timp în urmă, oameni, înainte să fie puşi la pământ de covid-19.

Familii plâng tăcut, pe marginea drumului, în acest cartier defavorizat al capitalei, aşteptând rândul rudelor lor, învelite în cearşafuri abe şi ghirlande de gălbenele.

Mirosul greu plutește în cartiere, iar ambulanțele nu încetează să transporte corpuri neînsuflețite spre crematorii. Oameni mor la uşile spitalelor sau acasă, din cauza lipsei de paturi, medicamente şi oxigen.

În ultimele trei zile, crematoriul Seemapuri, situat în nord-estul New Delhi, a organizat peste 100 de funeralii pe zi şi nu mai dispune de locuri.

”Am încercat să primim incinenări pe alei şi peste tot unde putem găsi spaţiu, însă corpurile vin neîncetat”, declară AFP coordonatorul Jitender Singh Shanty, care poartă un turban galben şi un combinezon de protcţie albastru.

”A trebuit să cerem autorităţilor să ne permită să extindem instalaţiile până în parcare”, adaugă el.

LOOK: A mass cremation of victims who died from COVID-19 is seen from above a crematorium ground in New Delhi, India.



India is facing a surge of COVID-19 cases after infections hit record peaks five days in a row.



: Reuters/Danish Siddiqui pic.twitter.com/Iwf803Rros