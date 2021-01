Schimbare de putere în SUA: Donald și Melania Trump au părăsit Casa Albă (VIDEO)

20 ianuarie 2021 este ziua schimbării pentru Statele Unite. După patru ani cu Donald Trump la Casa Albă, SUA se pregătesc de o nouă eră. Joe Biden va deveni, miercuri, al 46-lea presedinte din istoria SUA. În jurul orei 15, ora României, Donald Trump și soția sa, Melania, au părăsit Casa Albă.

Cuplul prezidențial s-a urcat într-un elicopter militar pentru a se îndrepta către baza militară Andrews, acolo unde este programată o ceremonie de răms bun, la care au fost invitați mai mulți prieteni și foști membri ai administrației Trump. Ulterior, Donald și Melania Trump vor pleca la Mar-a-Lago, acolo unde vor avea reședința de după președinție.

”A fost o mare onoare, onoarea unei vieţi”, a declarat Donald Trump înainte de a se urca în elicopterul Marine One, cu care a plecat de la Casa Albă.

Spre deosebine de alți președinți americani aflați la final de mandat, Donald Trump nu se va întâlni cu succesorul său, Joe Biden, și nici nu va lua parye la ceremonia prin care democratul depune jurămânul și va fi astfel, instalat oficial la Casa Albă.

După incidentele din 6 decembrie, când susținătorii lui Donald trump au luat cu asalt clădirea Capitoliului, este așteptată o zi tensionată la Washington.

Peste 25.000 de militari din Garda Naţională au fost trimişi în Capitala federală a Statelor Uite pentru a apăra Dealul Capitoliului, Casa Albă şi Parcul National Mall de posibile incidente.

Departing from the White House for the final time, Donald Trump says serving as president was the "honor of a lifetime" https://t.co/N5gWLbIaZo pic.twitter.com/R1F1skAoEX — Bloomberg (@business) January 20, 2021

Donald Trump, în discursul de rămas bun: Am dus bătălii grele, cele mai grele

În discursul său de rămas bun, Donald Trump a ținut să menționeze că nu a fost de acord cu violențele comise în sediul Congresului SUA pe 6 ianuarie.

„Am făcut ceea ce am venit să facem, și mult mai mult de-atât. Am dus bătălii grele, cele mai grele, pentru că de asta m-ați ales. Săptămâna aceasta inaugurăm o nouă administraţie şi ne rugăm pentru succesul său în păstrarea unei Americi sigure şi prospere. De asemenea, le dorim să aibă noroc. Toţi americanii au fost îngroziţi de asaltul asupra Capitoliului nostru (...) Lumea ne respectă din nou, vă rog să nu pierdeţi acest respect (...) În timp ce mă pregătesc să predau puterea unei noi administraţii miercuri la prânz, vreau să ştiţi că mişcarea pe care am început-o abia începe - nu a existat niciodată aşa ceva”, a spus Donald Trump.

Totodată, în ultima sa zi de mandat, Trump a grațiat mai multe persoane, printre care și pe fostul său consilier, Steve Bannon.

Melania Trump: Violenţa nu a fost niciodată soluţia

La rândul său, Melania Trump a transmis un mesaj de rămas bun poporului american. ”Violența nu a fost niciodată soluția”, a subliniat soția lui Donald Trump în discursul său.

"Fiţi pasionaţi în tot ce faceţi. Însă amintiţi-vă mereu că violenţa nu a fost niciodată soluţia şi nu va fi niciodată justificată. Atunci când am venit la Casa Albă, m-am gândit la responsabilitatea, pe care am simţit-o dintotdeauna în calitate de mamă, de a încuraja, a da forţă şi de a transmite valori ale bunătăţii. Este de datoria noastră ca adulți și părinți să ne asigurăm că copiii au cele mai bune oportunități de a duce o viață sănătoasă și împlinită”, a spus Melania Trump.