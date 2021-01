Școlile primare din Londra rămân închise în următoarele două săptămâni: Decizia luată în contextul răspândirii noii tulpini de coronavirus

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a anunțat vineri că școlile primare din Capitala britanică vor fi închise în următoarele două săptămâni pentru a limita răspândirea noii tulpini de coronavirus, mult mai contagioasă decât cea care circula până acum. Decizia a fost luată de Guvernul britanic, informează Reuters.

Ministrul Educației, Gavin Williamson, a prezentat, miercuri, un plan care presupunea amânarea redeschiderii școlilor gimnaziale, dar deschiderea școlilor primare pentru elevii de sub 11 ani începând de săptămâna viitoare, atunci când se încheie vacanța de Crăciun. Unitățile de învățământ primare ar fi urmat să rămână închise doar în zonele din țară care sunt cele mai afectate de circulația noii tulpini de SARS-CoV-2, care includ și anumite părți ale Londrei. Această decizie a fost primită cu nemulțumire însă de unele autorități locale din regiuni în care școlile ar fi trebuit să fie redeschise.

”În sfârșit, Guvernul a înțeles și s-a răzgândit. Toate școlile primare din Londra vor fi tratate la fel. Aceasta este decizia corectă și vreau să-i mulțumesc secretarului de stat Nick Gibb pentru discuțiile constructive pe care le-am avut în ultimele două zile”, a scris primarul Londrei, Sadiq Khan, într-un mesaj publicat pe contul său de Twitter.

