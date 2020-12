Arbitrul Sebastian Colțescu are o primă reacție după incidentul rasist în care a fost implicat, marți seară, la meciul dintre Paris Saint-Germain şi Istanbul Başakşehir. Într-o postare pe contul său de Twitter, Colțescu afirmă că îi pare rău pentru întreaga situație și admite că nu s-a exprimat corect.

''Îmi pare rău pentru neînţelegere. Intenţia mea nu a fost să fiu rasist. Într-un astfel de context, uneori oamenii nu se exprimă corect şi pot fi înţeleşi greşit. Îmi cer scuze în numele uefa champions league. Sper că voi fi înţeles. @UEFA #notoracism #uefa'', se arată în postarea de pe Twitter. Mesajul a fost publicat pe un cont care nu este certificat ca fiind oficial.

Sebastian Colțescu, prima reacție după incidentul de la meciul PSG- Istanbul Başakşehir: 'Îmi pare rău pentru neînţelegere. Intenţia mea nu a fost să fiu rasist

Sorry for the misunderstanding. My intention was never racism. In such an environment, people sometimes cannot express their feelings correctly and can be misunderstood. I apologize on behalf of the uefa champions league. I hope you understand. @UEFA #notoracism #uefa pic.twitter.com/90aiDSi2aU