Secretarul de stat american, Antony Blinken: Condamnăm cu fermitate actul șocant al regimului Lukașenko de a devia un zbor comercial și a aresta un jurnalist

SUA reacționează în cazul deturnării avionului comercial Ryanair la Minsk. Secretarul de stat american Antony Blinken a calificat acțiunea regimului din Belarus drept un „act șocant” care a pus în pericol inclusiv cetățeni americani.

”Condamnăm cu fermitate actul șocant al regimului Lukașenko de a devia un zbor comercial și a aresta un jurnalist. Cerem o investigație internațională și ne coordonăm cu partenerii noștri pentru următorii pași. Statele Unite sunt alături de poporul din Belarus”, a transmis șeful diplomației americane într-un mesaj publicat pe Twitter.

We strongly condemn the Lukashenka regime's brazen and shocking act to divert a commercial flight and arrest a journalist. We demand an international investigation and are coordinating with our partners on next steps. The United States stands with the people of Belarus.