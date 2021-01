Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană: Aştept să lucrăm împreună cu nouă administraţie de la Washington pentru reconfirmarea, întărirea şi aprofundarea relaţiei transatlantice

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a salutat discursul susținut de președintele american, Joe Biden, după ce a depus jurământul de învestitură, un discurs ”demn de prima democraţie a lumii”, și a transmis că așteaptă ca NATO să lucreze cu noua administrație de la Washington pentru ”reconfirmarea, întărirea şi aprofundarea relaţiei transatlantice”.

Mesajul transmis de Mircea Geoană cu ocazia învestiturii lui Joe Biden

Într-un mesaj publicat miercuri seară pe Facebook, oficialul NATO subliniază că o Americă unită ”şi implicată în NATO, Europa şi în lume” este o garanţie pentru pacea și securitatea tuturor.

"Joe Biden devine al 46-lea preşedinte al Statelor Unite, după o ceremonie de învestitură şi un discurs demne de prima democraţie a lumii. O Americă unită în interior şi implicată în NATO, Europa şi în lume reprezintă o garanţie pentru pacea, democraţia, securitatea şi prosperitatea noastre comune. Aştept cu plăcere să lucrăm împreună cu nouă administraţie pentru reconfirmarea, întărirea şi aprofundarea relaţiei transatlantice", a scris Mircea Geoană pe Facebook.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană

Primul discurs al lui Joe Biden în calitate de președinte al SUA

Statele Unite ale Americii au un nou preşedinte. Joe Biden a devenit al 46 lea lider al celei mai puternice naţiuni din lume. Aflat la vârsta de 78 de ani, fostul vicepreşedinte din perioada Obama devine astfel cel mai în vârstă preşedinte american din istorie. Biden a avut parte de o ceremie de depunere a jurământului fără incidente. Noul preşedinte american a avut şi un discurs puternic, în care a făcut apel la unitate şi a salutat victoria democraţiei americane.

„Aceasta este ziua Americii, aceasta este ziua democrației, o zi istorică și o zi a speranței de reînnoire și rezolvare. De-a lungul vremurilor, America a fost testată la reînnoire și America s-a ridicat la înălțimea provocării. Astăzi, nu celebrăm triumful unui candidat, ci al unei cauze, al cauzei democrației. Poporul, voința poporului a fost ascultată, iar voința poporului a fost respectată. Am învățat din nou că democrația este prețioasă, democrația este fragilă. Democrația a ieșit la suprafață. Prin urmare, acum, pe acest tărâm sfânt, unde cu doar câteva zile în urmă violența a căutat să zguduie chiar fundamentul națiunii, venim împreună ca o singură națiune, sub Dumnezeu, indivizibilă, pentru a duce la capăt transferul pașnic de putere, cum o facem de mai mult de două secole. Privim înainte și, în stilul nostru american unic, neliniștit, curajos, optimist, ne îndreptăm spre națiunea care am putea fi și spre care știm că trebuie să fim”, a spus Biden în discursul inaugural.

Tot miercuri a depus jurământul și Kamala Harris, care a devenit astfel prima femeie, prima persoană de culoare şi prima persoană asiatică-americană care ocupă funcția de vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii.