Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, reacție la incidentele violentele din SUA: „Nu am crezut vreodată că am să trăiesc momente ca cele pe care întreaga planetă le-a văzut în violențele din Congresul american"

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a reacționat la rândul său la scenele petrecute miercuri în Washinghton, unde clădirea Capitoliului a fost luată cu asalt de susținători furioși și înarmați ai președintelui în funcție, Donald Trump.

Mircea Geoană a condamnat incidentul și a declarat că democrația americană va depăși aceste momente de cumpănă și își va demonstra, încă o dată, reziliența și capacitatea de a depăși momentele cele mai critice”.

„Nu am crezut vreodată că am să trăiesc momente ca cele pe care întreaga planetă le-a văzut în violențele din Congresul american. Am petrecut sute de ore în cele două Camere ale Congresului, promovând interesele României în capitală Statelor Unite.

Am învățat ce înseamnă solemnitatea și importantă instituțiilor democrației Republicii americane și am încercat să le construim și acasă. Condamn cu tărie aceste gesturi incalificabile și știu că democrația americană va depăși aceste momente de cumpănă și își va demonstra, încă o dată, reziliența și capacitatea de a depăși momentele cele mai critice”, a scris Mircea Geoană, pe Facebook.

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a catalogat manifestațiile drept „scene șocante” și a insistat că rezultatul alegerilor prezidențiale americane, care au fost ”democratice”, trebuie respectat. Un apel similar a făcut și premierul britanic Boris Johnson. La rândul său, Heiko Maas, ministrul german de Externe, a deplâns faptul că dușmanii democrației au acum motive de bucurie. El le-a cerut lui Trump și susținătorilor săi să înceteze să mai calce în picioare democrația.