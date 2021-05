Sediul televiziunii palestiniene Al-Aqsa a fost bombardat de armata israeliană (VIDEO)

Sediul televiziunii palestiniene Al-Aqsa a fost distrus miercuri de atacurile israeliene. A fost nevoie de două bombe pentru a pune la pământ clădirea care avea 14 etaje și găzduia numeroase instituții media, magazine și apartamente.

Turnul Al-Shorouk este a treia clădire din Fâșia Gaza care a fost distrusă în urma atacurilor aeriene israeliene de la escaladarea militară dintre Israel și mișcarea islamistă Hamas.

Al-Shorouk a mai fost vizat de atacuri în timpul confruntărilor din 2014. Până acum, însă, israelienii loveau clădirea punctual, distrugând anumite apartamente sau birouri. De această dată nu a mai fost cazul, turnul fiind distrus complet.

BREAKING VIDEO: Dangerously close angle showing Israeli airstrike on Al-Shorouk Tower building in #Gaza - Watch 10 videos of different angles showing IDF strike on Al Shorouk tower: https://t.co/YJPZ6zeGy7 pic.twitter.com/VS9FwUGVCi