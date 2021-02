Șefa Comisiei Europene mulțumește României pentru ajutorul umanitar acordat Republicii Moldova în contextul pandemiei: ”Un gest frumos de solidaritate europeană”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de mulțumire României pentru ajutorul acordat de țara noastră Republicii Moldova, în contextul pandemiei de coronavirus. România a trimis peste Prut echipamente de protecție sanitară, prin Mecanismul European de Protecție Civilă.

„Mulţumesc României că a trimis aproape 2 milioane de articole de echipament individual de protecţie precum măşti şi mănuşi către Republica Moldova, prin intermediul Mecanismului UE de Protecţie Civilă. Un gest frumos de solidaritate europeană”, a transmis șefa executivului european printr-un mesaj publicat pe Twitter.

Mulțumesc Romania for sending almost 2 million items of protective personal equipment - like masks and gloves - to Moldova via the EU Civil Protection Mechanism



A beautiful gesture of European solidarity.