Șefii Amazon, Facebook, Google şi Apple, în fața Congresului SUA, după acuzațiile de monopol. B1 TV difuzează documentarul de excepție ‘IMPERIUL AMAZON’, despre ascensiunea lui Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume (VIDEO)

Directorii generali ai companiilor Facebook, Amazon, Apple și Google au fost audiați în Congresul american, unde au primit critici pe motiv că au creat monopoluri iar acum dețin prea multă putere. Ei au mai fost acuzați de faptul că împrăștie știri false, că cenzurează informațiile și chiar că reprezintă un pericol la adresa economiei americane.

Cea mai anticipată audiere a fost cea a șefului Amazon, Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, care nu mai fusese niciodată audiat de Congres. Jeff Bezos a evitat să dea răspunsuri la mai multe întrebări, însă în cele din urma a recunoscut că Amazon a folosit în scop propriu informații ale diferitelor companii care îi folosesc serviciile. Odată extrase, informațiile erau folosite de conducerea Amazon pentru a determina ce produse să creeze și ce produse ar putea reprezenta o competiție mai mare.

"Avem o politică împotriva folosirii datelor vânzatorilor individuali pentru a face concurență propriilor noastre produse", a spus Jeff Bezos.

"Nu ați putut să o asigurați pe doamna Jayapal că acea politică nu e încălcată constant.", i-a reproșat unul dintre membrii Congresului.

"Investigăm această problemă…", a răspus Bezos.

"Dovezile pe care le-am strâns arată faptul că Amazon este interesantă doar în a-și exploata puterea de monopol asupra pieței de e-commerce pentru a-și proteja și a-și crește această putere.", a continuat membrul Congresului.

În schimb, Mark Zuckerberg a fost criticat pentru achiziția platformei Instagram, pe care ar fi considerat-o o amenințare. El s-a apărat, însă, cu faptul că Instagram a devenit ce este acum tocmai datorită Facebook și că la data la care a fost făcută, achiziția a fost aprobată chiar de către guvernul american.

"De ce nu ar trebui ca Instagram să fie ruptă într-o companie separată?", a întrebat unul dintre anchetatori.

"Cred că FTC-ul (Comisia Federală de Comerț) avea toate aceste documente, și le-a citit, iar la acea dată a votat în mod unanim să nu atace achiziția.", a spus Mark Zuckerberg.

CEO-ul Facebook a mai precizat și că în fiecare an sunt șterse miliarde de conturi false, precum și postări care dezinformează și instigă la ură și violență. El a mai recunoscut, însă, și faptul că Facebook are în continuare instrumente care îi oferă informații despre competitorii săi ce îi folosesc platforma.

"Per ansamblu, răspunsul la ce afirmați este "DA". Orice companie de aici desfășoară studii de piață ce găsesc valoros oamenii.", a completat Zuckerberg.

Au fost cele mai ample audieri de acest gen de la cea a lui Bill Gates, din 1998. Ele fac parte dintr-o investigație demarată de Congresul american în urmă cu un an și al carui scop este de a determina dacă cele patru companii au abuzat de pozițiile lor dominante de pe piața online.

