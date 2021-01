Șeful AstraZeneca: "Producția de vaccinuri este cu două luni în urmă față de locul în care am vrut să fim"

Șeful AstraZeneca a apărat lansarea vaccinului împotriva coronavirusului în UE, pe fondul tensiunilor cu statele membre din cauza întârzierilor legate de aprovizionare. Pascal Soriot a declarat pentru ziarul italian La Repubblica că echipa sa lucrează „24/7 pentru a remedia foarte multe probleme legate de producție a vaccinului”, scrie bbc.com.

Șeful AstraZeneca, despre problemele legate de producția vaccinului împotriva COVID-19

El a spus că producția a fost „practic cu două luni în urmă față de locul în care am vrut să fim”. El a mai spus că decizia tardivă a UE de a semna contracte a acordat timp limitat pentru a rezolva deficiențele cu aprovizionarea.

Soriot, director executiv al multinaționalei britanice-suedeze, a declarat că un contract cu Marea Britanie a fost semnat cu trei luni înainte de cel încheiat cu UE, oferind mai mult timp pentru soluționarea erorilor.

El a declarat pentru La Repubblica că au apărut probleme la producția de vaccinuri "la scară mai mare" la două fabrici, una în Olanda și una în Belgia.

"Este complicat, mai ales în faza incipientă în care trebuie să rezolvi cu adevărat tot felul de probleme", a spus el.

„Credem că am rezolvat aceste probleme, dar practic am rămas cu două luni în urmă față de locul în care am vrut să fim”.

El a adăugat: "Am avut, de asemenea, probleme în lanțul de aprovizionare din Marea Britanie. Dar contractul din Marea Britanie a fost semnat cu trei luni înainte de acordul privind vaccinul european. Deci, cu Regatul Unit, am avut încă trei luni în plus pentru a remedia toate problemele.

"Aș vrea să fac mai bine? Desigur. Dar, știți, dacă livrăm în februarie ceea ce intenționăm să livrăm, nu este un volum mic. Planificăm să livrăm milioane de doze în Europa, nu este puțin. "

Soriot a mai spus că AstraZeneca lucrează la un vaccin cu Universitatea Oxford care ar viza varianta sud-africană a coronavirusului.

Oamenii de știință au avertizat că există șansa ca varianta sud-africană să dăuneze eficacității vaccinurilor actuale.

Vaccinul AstraZeneca, așteptat să fie aprobat de UE

Vaccinul AstraZeneca este deja utilizat în Marea Britanie, dar nu a fost încă aprobat de UE, deși se așteaptă ca Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) să dea undă verde la sfârșitul acestei luni.

Blocul a semnat în august un acord pentru 300 de milioane de doze, cu o opțiune pentru încă 100 de milioane. UE spera că, de îndată ce va fi acordată aprobarea, livrarea va începe imediat, cu aproximativ 80 de milioane de doze sosind în cele 27 de țări până în martie.

UE a comandat 600 de milioane de doze de vaccin Pfizer-BioNTech, care este deja utilizat la pacienții din întregul bloc.