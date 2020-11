Tal Zaks șeful medical de la Moderna, dă asigurări că iarna viitoare pandemia de COVID-19 va fi învinsă iar viața va reveni la normal. Vaccinul împotriva noului coronavirus va permite treptat ca restricțiile impus ela nivel global să fie eliminate.

Într-un interviu pentru FOCUS Online, Zaks,a vvorbit despre tehnologia folosită în crearea noului vaccin împotriva COVID-19:

“Nu este surprinzător pentru mine că funcționează tehnologia ARNm. Este exact ceea ce credem și la care lucrăm de ani de zile pe baza descoperirilor științifice. Pandemia a oferit platformei noastre ARNm posibilitatea de a-și demonstra eficacitatea. Stéphane, Juan (nota editorului: Stéphane Banchel este CEO la Moderna, Juan Andres este director tehnic) și, prin urmare, m-am așezat cu cei responsabili la FDA din Washington la sfârșitul lunii ianuarie și am început să dezvolt un vaccin. Nici măcar nu era clar atunci că ne vom găsi într-o situație atât de cumplită în SUA și în lumea occidentală, dar ne-am temut de asta și am vrut să fim pregătiți. În consecință, sunt foarte ușurat că vom putea înregistra un vaccin dovedit, foarte eficient și sigur pentru aprobare în următoarele săptămâni”, a declarat reprezentantul Modena.

Acesta a recunoaște că a avut îndoieli cu privire la rapiditatea găsirii unui vaccin eficient:

“Am fost îngrijorat până când am văzut primele rezultate din studiul de fază 1. Multe ar fi putut merge prost până atunci. Dar când am văzut nivelul de anticorpi neutralizanți al subiecților testați și cât de mari erau aceștia, am fost foarte optimist că vom observa și o rată de succes generală ridicată la sfârșitul fazei de testare. Există două motive”, spune acesta.

Acesta a explicat princ e se distinge vaccinul creat de Modena de cele produse de Biontech, Pfizer și AstraZeneca:

“Singurii noștri concurenți în această pandemie sunt virusul și timpul. Biontech și Co. sunt concurenți importanți și sunt bucuros că și ei au avut succes în dezvoltarea lor. Pentru a câștiga împotriva lui Covid-19, omenirea are nevoie de mai mult decât o companie care face un vaccin. Zilele trecute cineva m-a întrebat dacă este mai bine să primesc vaccinul Moderna sau Biontech. I-am spus: orice ți-ar oferi, acceptă-l. Având în vedere natura periculoasă a virusului, este mai important să fiți protejat fara legatura cu compania din care provine vaccinul. Dar sunt, de fapt, deosebit de încântat de rezultatele Biontech.

Pentru că folosesc o tehnologie foarte asemănătoare cu a noastră. Și dacă două companii ajung la rezultate aproape identice complet independente una de alta, atunci acest lucru spune foarte puternic că aceste date sunt, de asemenea, corecte și că vaccinurile sunt într-adevăr extrem de eficiente în protejarea împotriva bolilor. În știință dorim să repetam experimentele cât mai des posibil, acest lucru le mărește valabilitatea. Acesta este cazul datorită numărului mare de teste efectuate simultan”, a mai precizat reprezentantul Moderna.

Acesta a subliniat că punctele forte ale vaccinului Moderna sunt că provoacă în mod evident un răspuns anticorp foarte puternic în toate grupele de vârstă - mai ales în comparație cu persoanele care au trecut prin infecție. În consecință, presupunem imunitate permanentă atât pentru persoanele vaccinate, cât și pentru cei care și-au revenit.

Un alt avantaj este că nu este necesară o infrastructură nouă pentru transport.

“Totul este deja acolo. În ultimii ani am creat noi înșine condițiile necesare pentru producție, iar frigiderele care sunt deja disponibile în farmacii, clinici și cabinete medicale sunt suficiente pentru a stoca vaccinul până când este inoculat. Poate fi păstrat până la șase luni în congelator și până la o lună în frigider normal. Asta ușurează logistica”.

Tal Zaks a precizat că în următoarele săptămâni, Moderna va aplica și autorităților care se ocupa de prtea de medicamente din întreaga lume, nu doar FDA, pentru aprobarea expresă a vaccinului.

Presupun că verificările autorităților vor fi efectuate foarte repede. De asemenea, pentru că eficacitatea rezultatelor studiului, care nu sunt comunicate doar de noi în calitate de companie, dar pe care oamenii de știință independenți au evaluat-o deja, este atât de mare. Imediat după aceea, primele doze de vaccin vor intra pe piață și vor începe vaccinările.

Potrivit acestuia, restricțiile corona vor fi eliminate până în iarna următoare:

“Cred că vaccinarea unei mari părți a populației va fi un element important. Nu se va întâmpla peste noapte. Nu ne vom trezi duminică în pandemie, vom merge la vaccinare luni și totul va fi ca înainte marți. Acest lucru va dura câteva luni după aprobare. Dar sunt optimist că până în iarna viitoare putem schimba valul și apoi ne putem întoarce la viața normală. Probabil nu peste tot și 100%, dar în majoritatea domeniilor”