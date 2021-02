Situație dramatică în Texas. Milioane de oameni fără curent, la -20 de grade: cum arată casele americanilor. Galerie foto

Situație critică în statul american Texas, unde mai multe orașe au rămas fără alimentare cu energie electrică după căderi record de zăpadă în acest stat. Relele de electricitate nu au mai putut să facă față vremii capricioase și a furtunii de zăpadă.

Furtuna de zăpadă a lăsat milioane de oameni fără curent în Texas

Rețeaua de electricitate din Texas este proiectată pentru temperaturi înalte, nu pentru frig. Milioane de oameni din Texas trebuie să găsească acum modalități de a se încălzi. Unii s-au refugiat în mașini, măcar cât mai au combustibil. Își pot încărca astfel și telefoanele mobile.

7/ The worst case scenario: Demand for power overwhelms the supply of power generation available on the grid, causing equipment to catch fire, substations to blow, power lines to go down. https://t.co/4QoXNvbLNz — Texas Tribune (@TexasTribune) February 18, 2021

Peisaje apocaliptice se regăsesc acum la orice pas în Texas:Temperaturile maxime în interiorul caselor sunt între 1-2 grade Celsius, curent electric nu mai e, apa este oprită, iar oamenii nu mai au lemne de foc. Centrele comerciale sunt, de asemenea, închise.

Din cauza gerului, țevile de apă cedează și mulți s-au trezit cu locuințele inundate. Cum căldură nu este, apa a înghețat pe pereți și chiar pe ventilatoare.

“Please help us, please”: More than 100 older and disabled Texans were stranded without power in Austin high-rise https://t.co/Qdh1Q4jwuC pic.twitter.com/mouhNc2AQU — Texas Tribune (@TexasTribune) February 18, 2021

Oficialii din Texas au ordonat 7 milioane de oameni - un sfert din cea de-a doua cea mai mare populație a statului - să fierbă apa de la robinet înainte de a o bea după câteva zile de temperaturi scăzute, care au deteriorat infrastructura și au înghețat conductele.

Întreruperea aprovizionării cu apă vine după ce furtunile de iarnă au provocat întreruperi pe scară largă de energie electrică, deoarece au făcut ravagii în rețeaua electrică și la nivelul utilităților statului, lăsând milioane de persoane fără curent zilele trecute.

Pictures from around our state this morning - Childress, Paris, Tyler, and Waco districts.



Some @TxDOT crews are starting day 12 of round the clock work in 12 hour shifts. Thanks to all working on Connecting You With Texas!



Travel discouraged.



Be safe. pic.twitter.com/yvTvXIswJU — James Bass (@TxDOTCEO) February 18, 2021

Sute de mii de case au rămas fără energie electrică și apă

Sute de mii de case rămân încă fără energie din cauza liniilor căzute și a altor probleme după o furtună feroce de iarnă . Spitalele din Austin și Houston sunt printre centrele critice care se luptă cu întreruperea alimentării cu apă.

„Lucrăm cu lanțul nostru de aprovizionare pentru a furniza apă pacienților, personalului și operațiunilor din spitale. Am început să suplimentăm inventarul nostru de apă la fața locului săptămâna trecută, iar aprovizionarea continuă să sosească ”, a declarat David Huffstutler, CEO al St. David’s HealthCare din Austin, într-un comunicat.

"Continuăm să lucrăm cu orașul Austin într-un efort de a rezolva întreruperea apei, dar acestea nu au reușit să rezolve problema sistemului de apă care afectează serviciul și presiunea apei către spitalul nostru".