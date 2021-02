Soția lui „El Chapo”, arestată în SUA pentru trafic de droguri. Ce acuzații i se mai aduc Emmei Coronel Aispuro

Soția lui „El Chapo” Guzman, celebrul narcotraficant mexican trimis la închisoare, a fost arestată în SUA sub suspiciunea de trafic de droguri, au anunțat autoritățile americane. În vârstă de 31 de ani, Emma Coronel Aispuro a fost reținută pe Aeroportul International Dulles de lângă Washington DC. Concret, ea este acuzată că a participa la o conspirație pentru distribuirea de cocaină, metamfetamină, heroină și marijuana, potrivit BBC.

Emma Coronel Aispuro, soția lui „El Chapo”, arestată în SUA pentru trafic de droguri

În prezent, „El Chapo” Guzman ispășește o pedeapsă de închisoare pe viață în New York, pentru trafic de droguri și spălare de bani. În vârstă de 63 de ani, el este fostul șef al cartelului mexican Sinaloa, despre care oficialii spun că reprezenta cel mai mare furnizor de substanțe narcotice către Statele Unite. Procesul din 2019 a scos la iveală detalii șocante din viața narcotraficantului, informații despre cum a violat fete minore și despre cum și-a ucis rivalii cu sânge rece.

Departamentul american de Justiție a precizat că Emma Coronel Aispuro urmează să apară într-o instanță federală din Washington DC, în sistem de videoconferință. Pe lângă acuzațiile de trafic de droguri, ei i se impută și că a conspirat cu alte persoane în încercarea de a-și ajuta soțul să evadeze dintr-o închisoare mexicană în anul 2015.

„El Chapo” avea să scape din închisoarea mexicană de maximă securitate Altiplano, după ce fii săi au cumpărat o proprietate în apropiere de penitenciar și, cu ajutorul unui ceas GPS pe care l-au strecurat în închisoare, au stabilit locația exactă a tatălui lor și au dispus săparea unui tunel până la el. Folosind o motocicletă de mici dimensiuni, perfect adaptată la diametrul tunelului, „El Chapo” reușea în cele din urmă să evadeze.

Potrivit documentelor din instanță, Coronel Aispuro a fost implicată și într-o altă evadare a soțului ei, una care a avut loc chiar înainte ca acesta să fie extrădat în SUA, în ianuarie 2017. Femeia nu a comentat acuzațiile.

Emma Coronel Aispuro are dublă-cetățenie, americană și mexicană, și are doi copii gemeni cu Guzman. Procesul lui Guzman de la New York s-a întins pe circa trei luni de zile, iar soția sa aproape că n-a ratat niciuna, ocazie cu care a auzit detalii lugubre despre crimele și violurile în care a fost implicat soțul său, dar și despre faptul că a spionat-o atât pe ea, cât și pe alte amante.

Chiar și așa, ea i-a rămas loială, iar la finalul procesului a declarat: „Nu îmi cunosc soțul drept persoana pe care ei încearcă să mi-o prezinte, ci mai degrabă îi admira drept omul pe care l-am cunoscut și cu care m-am măritat”.