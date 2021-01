Spania: Bebeluș de origine română, vindecat de COVID-19 după 70 de zile la ATI. Petru a părăsit spitalul în aplauzele medicilor (VIDEO)

Petru, un copil de origine română care s-a născut la un spital din Valencia, Spania, a scăpat de COVID-19 după 70 de zile la Terapie Intensivă. El s-a născut perfect sănătos, dar a revenit în spital în stare gravă după doar nouă zile. Se pare că bebelușul a luat coronavirus de la fratele său mai mare, care era asimptomatic. După 70 de zile de îngrijiri, micuțul Petru a fost externat în aplauzele medicilor, informează El Mundo.

Micuțul Petru a venit pe lume perfect sănătos la un spital din Valencia. După nouă zile, însă, a fost adus la pediatrie în stare gravă. A fost atunci testat pozitiv cu coronavirus. În primele zile, părinţii lui, Cristina şi José, nu l-au putut vedea decât online.

Medicii au susținut că e un caz foarte rar de COVID-19 cu astfel de simptome la nou-născuţi.

După aproape două luni şi jumătate la Terapie Intensivă, bebelușul a fost declarat vindecat. Mama lui le-a mulțumit cu lacrimi în ochi cadrelor medicale. Petru a părăsit spitalul în aplauzele medicilor și ale asistentelor.

Sursă Video: El Mundo

