Proteste violente la Barcelona, vineri seară, după anunțarea unei noi perioade de carantină, menită să stopeze răspândirea noului coronavirus. Manifestația care se anunța pașnică a degenerat într-o confruntare violentă între protestatari și forțele de ordine.

Aproximativ 1500 de oameni nemulțumiți de închiderea unităților economice, precum hoteluri, restaurante, săli de sport sau centre de înfrumusețare s-au adunat în piața Sant Jaume.

La un moment dat, oamenii revoltați au început să arunce în baricadele poliției cu sticle incendiare. Polițiștii au reacționat violent, în încercarea de a-i stăpâni pe rebeli.

BREAKING: Resistance to the NWO grows - major protests against lockdowns in Barcelona Spain. pic.twitter.com/0bEEbjejC3