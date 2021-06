Spania își deschide granițele fără restricții pentru cei complet vaccinați anti-COVID-19, începând din 7 iunie (VIDEO)

Începând de luni, persoanele care au fost vaccinate anti-COVID-19 vor putea intra în Spania, indiferent din ce parte a lumii călătoresc, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dan Gabor.

Potrivit oficialităților de la Madrid, printre condițiile de intrare în țară pentru călătorii din afara Uniunii Europene se va număra necesitatea de a fi fost vaccinați cu 14 zile înainte de sosire și de a fi primit ambele doze ale vaccinului pentru a avea o protecție completă - sau doar o singură injecție necesară în cazul Johnson & Johnson.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.