Spania: Mai multe cutremure au avut loc în Granada. Oamenii panicați au ieșit pe străzi. Premierul Pedro Sanchez a făcut apel la calm

Mai multe cutremure au avut loc în regiunea Granada, din sudul Spaniei, în noaptea de marţi spre miercuri. Seismele nu au provocat victime sau pagube materiale, dar oamenii panicați au ieșit pe străzi. Premierul Pedro Sanchez a ținut să transmită un apel la calm.

Orașul Granada şi împrejurimile sale au fost zguduite, în noaptea de marți spre miercuri, de cutremure cuprinse între 4 şi 4,3 grade pe scara Richter, arată datele Institutului Geografic Naţional (IGN), citate de AFP.

„Înţeleg îngrijorarea resimţită de mii de persoane. Este momentul să ne păstrăm calmul şi să respectăm recomandările serviciilor de intervenţie şi salvare”, a transmis Sanchez, într-un mesaj pe Twitter.

Spaniolii din regiune chiar s-au speriat. Imagini publicate pe rețelele sociale arată persoane ieșite pe străzi de teamă să nu fie prinse sub dărâmături. Cutremurele, însă, nu au fost de mare magnitudine și nu s-au înregistrat victime.

Many citizens of Granada have left their homes after having felt several earthquakes measuring 4.1 to 4.4 on the Richer scale in less than half an hour. With the curfew in force, the police have allowed citizens to leave their homes due to the strong earthquakes pic.twitter.com/zosb284FPq