Spionii britanici apără munca legată de vaccinul împotriva COVID-19. Directorul MI5, despre amenințările specifice cursei pentru un ser eficient și sigur

Spionii britanici încearcă să apere munca legată de vaccinul împotriva COVID-19, împotriva puterilor ostile care, după caz, încearcă să saboteze sau să fure datele de cercetare în cursa globală pentru un ser care ar putea asigura imunitate, a declarat șeful MI5, miercuri, potrivit Reuters.

Directorul MI5: Spionii britanici apără munca legată de vaccinul împotriva COVID-19

Vaccinul în lucru de la Universitatea Oxford, care a fost licențiat la AstraZeneca, este în fazele avansate de studiu, în timp ce un alt vaccin este dezvoltat de către Colegiul Imperial din Londra și se află în fazele timpurii ale studiilor clinice.

„În mod clar, premiul global de a avea un prim vaccin utilizabil împotriva acestui virus letal este unul mare, deci ne putem aștepta ca o serie de actori de pe glob să fie destul de interesate de cercetarea de acest gen”, a spus Ken McCallum, directorul general al MI5.

Ken McCallum – la prima sa declarație de presă de anvergură de la momentul în care a fost numit șef al MI5, în martie, când Regatul Unit era sub o carantină națională – susține că există mai multe amenințări cu care se confruntă munca de dezvoltare a vaccinului.

„Cred că există două aspecte după care ne uităm: fie încercări de a fura proprietate intelectuală unică, ce a fost generată în acea cercetare, sau posibile manipulări ale datelor”, a adăugat el.

„Iar apoi al doilea risc cu care trebuie să ne descurcăm este că acea cercetare ar putea fi încă foarte integră și solidă, dar cineva ar putea încerca să semene încredere cu privire la integritatea sa”, a adăugat Ken McCallum.

Centrul național britanic de securitate cibernetică (NCSC) a anunțat în iulie că o serie de hackeri sprijiniți de statul rus au încercat să fure date de cercetare despre vaccinul și tratamentul împotriva COVID-19 din instituțiile academice și farmaceutice de pe glob.

Chiar și The New York Times scria în iulie că spionii duc o luptă intensă în cursa pentru vaccinul anti-coronavirus. Pe scurt, fiecare serviciu major de spionaj de pe glob încearcă să afle ce pun la cale restul. Pentru agențiile de informații din lume, pandemia de coronavirus a generat una dintre cele mai rapide schimbări de misiuni pe timp de pace din vremurile recente, asmuțindu-le una împotriva celeilalte într-un nou mare joc spion vs. spion, potrivit interviurilor cu actuali și foști oficiali din sector și cu alte persoane relevante în această chestiune.