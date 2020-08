Stare de urgență ecologică în Mauritius: Tone de petrol dintr-o navă eșuată au ajuns în Oceanul Indian (VIDEO)

Mauritius, micul stat din Oceanul Indian, se află în stare de urgență ecologică, după ce o navă de transport a eșuat în larg, iar din aceasta au început să se scurgă cantități uriaşe de petrol în ocean, informează BBC.

Cargobotul "MV Wakashio", deținut de un consorțiu japonez, dar care naviga sub pavilion panamez, s-a ciocnit pe 25 iulie cu un recif de corali, în estul insulei, în apropierea rezervației Blue Bay Marine Park. Echipajul nu a transmis atunci vreun semnal SOS.

În momentul accidentului, cargobotul nu transporta încărcătură, însă încă mai avea la bord aproximativ 4.000 de tone de carburanți, necesari deplasării. Între timp, în carena navei au apărut crăpături, iar petrolul a început să se scurga în Oceanul Indian, poluând zona.

Premierul statului Mauritius, Pravind Jugnauth, a declarat starea de urgență ecologică. Totodată, autoritățile din Mauritius au cerut ajutorul Franței, în condițiile în care este pentru prima dată când micul stat insular se confruntă cu o astfel de criză și, prin urmare, aici nu există personal calificat care să gestioneze o catastrofă de acest fel.

"Este prima dată când ne confruntăm cu o catastrofă de acest fel și nu suntem suficient de echipați pentru a face față acestei probleme", a declarat ministrul Pescuitului, din Mauritius, Sudheer Maudhoo.Lovitură în televiziune! Transferul lui Mircea Badea...

”Atunci când biodiversitatea este în pericol, este urgent să se acționeze. Franța este acolo. Alături de Mauritius. Puteți conta pe sprijinul nostru, dragă Jugnauth”, a transmis, sâmbătă, președintele Emmanuel Macron, printr-un mesaj publicat pe Twitter.

Ambasada Franței din Mauritius a anunțat că o aeronavă militară din Reunion, parte a Franței, va transporta în Mauritius echipament specializat pentru intervenția în astfel de situații.

Până acum, autoritățile locale au încercat să stabilizeze nava și să extragă petrolul din ea, însă ambele planuri au dat greș. Și populația locală s-a mobilizat pentru a limita cât mai mult posibil răspândirea petrolului.

Reprezentanții Organzației Greenpeace au precizat că scurgerea de petrol nu doar că pune în pericol mii de specii de animale, ci, pe termen lung, riscă să afecteze economia, sănătatea și accesul la mâncare al statului Mauritius. Insula este cunoscută pentru apele sale cristaline și pentru recifele de corali, iar turismul este cel mai important segment economic al său.

Catastrofă ecologică în Mauritius

Stare de urgență ecologică în Mauritius: Tone de petrol dintr-o navă eșuată au ajuns în Oceanul Indian

So this is happening at the east coast of #Mauritius right now. pic.twitter.com/PpkuxzT85Y