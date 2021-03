Statul american Arkansas a promulgat o lege care interzice avortul chiar și în cazurile de viol sau incest (VIDEO)

Lege controversată în Statele Unite. Statul Arkansas a promulgat un act normativ care interzice avortul chiar şi în cazurile de viol sau incest, informează B1 TV. Guvernatorul statului a declarat că astfel speră să determine Curtea Supremă să anuleze hotărârea din 1973, prin care a extins acest drept la întreg teritoriul ţării.

Singura excepţie prevăzută în textul legii promulgat în statul Arkansas, care se învecinează cu Mississippi, cunoscut pentru conservatorismul său creştin, este „salvarea vieţii mamei în caz de urgenţă medicală”, a anunţat guvernatorul Asa Hutchinson.

El a spus că a ratificat această lege ca urmare a convingerii sale sincere împotriva avortului.

Legea va intra în vigoare abia la vară, iar organizaţiile pentru apărarea drepturile civile au anunţat deja că o va contesta în instanţă.

