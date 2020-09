Studenții din Belarus, arestați abuziv în universități, de către agenți sub acoperire. Protestele care macină țara continuă (VIDEO)

Mii de studenți au participat la proteste în Belarus pe 1 septembrie, prima zi a anului universitar, ca parte a unui val de opoziție față de disputata victorie electorală din 9 august a lui Lukașenko, despre care criticii săi au fost trucate.

Vineri, mai mulți studenți din Minsk, ce strigau lozinci anti-regim, au fost arestați de către agenți sub acoperire, care s-au infiltrat într-o universitate, scrie Reuters.

Studenții din Belarus, arestați în universități

Arestările au avut loc în clădirea Institutului Lingvistic de Stat din Minsk, care a avertizat studenții, în urmă cu câteva zile, că va apela la poliție, dacă nu își vor opri protestele împotriva reelectării disputate a președintelui Alexander Lukașenko, de luna trecută.

Studenții cântau „Ai auzit oamenii cântând”, un imn de protest din musicalul „Les Miserables”, fluturând steagul alb și roșu, emblema opoziției.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne din Belarus a declarat că arestările au făcut parte dintr-un „proces administrativ” și nu au legătură cu protestele studenților față de regim.

Studenții arestați au fost ulterior eliberați din custodia poliției, după ce au fost acuzați de participare la proteste ilegale.

Potrivit presei străine, există un număr crescut de polițiști sub acoperire în universități și campusuri, ce au primit ordine de a împiedica orice întruniri și proteste.

Violențele din Belarus, condamnate de către Uniunea Europeană, SUA, Regatul Unit și Elveția

Statele Unite, Regatul Unit, Elveția și Uniunea Europeană, în numele statelor membre ale UE reprezentate la Minsk, au elaborat o declarație comună, în care condamnă utilizarea violenței și a represiunii în Belarus din ultima perioadă.

„Suntem solidari cu oamenii din Belarus, care solicită respectarea libertăților fundamentale și a drepturilor fundamentale ale omului prin alegeri libere și corecte. Suntem frapați de demonstrațiile pașnice continue în Belarus. Acestea arată hotărârea și curajul poporului belarus pentru a căuta schimbări democratice”, se arată în declarația comună.

De la alegeri, am asistat la utilizarea brutală și disproporționată a forței de către autoritățile de aplicare a legii împotriva protestatarilor pașnici și a cetățenilor obișnuiți. Am văzut dovezi ale numeroaselor răni care decurg din această utilizare a forței. Am fost informați despre nenumărate incidente de abuz și umilire a deținuților. Suntem solidari cu toate victimele violenței și abuzurilor. Ne alăturăm familiilor victimelor în întristarea lor. Cu durere și neîncredere am asistat la pierderea vieții, a suferinței și a încălcărilor demnității și dreptății umane în Belarus.

Condamnăm utilizarea disproporționată a forței și îndemnăm autoritățile din Belarus să oprească violența și amenințările de a folosi forța militară împotriva propriilor cetățeni ai țării și să elibereze imediat și necondiționat pe toți cei reținuți ilegal. Intimidarea și urmărirea penală bazate pe motive politice trebuie să înceteze”, afirmă documentul.

Belarus este măcinată de o profundă criză politică din 9 august, când autoritățile l-au declarat câșigător al alegerilor prezidențiale pe Aleksandr Lukașenko, la putere încă din 1994. Rezultatul oficial a fost puternic contestat în stradă, protestele fiind reprimate violent de forțele de ordine controlate de actualul președinte. Mai mulți oameni au murit, sute au fost răniți și peste 8.000 au fost arestați. UE a anunțat că nu recunoaște rezultatele alegerilor și că pregătește sancțiuni economice.

Aleksandr Lukașenko anunță o „baie de sânge” în Belarus

Președintele bielorus Aleksandr Lukașenko a declarat că dacă opoziția va ajunge să guverneze, va urma un război civil atât de sângeros, încât ce a fost în Ucraina va părea o plimbare în parc. El a încercat să-i sperie pe oameni, spunându-le că adversarii săi politici le vor ucide copiii dacă vor ajunge la putere.

„Vreau să protejez ce am creat 25 de ani cu mâinile noastre. Am ridicat țara din ruine, din cenușă. Mii și milioane de oameni mă susțin.

Știu că dacă ei vin la putere, vor distruge tot, vor începe să ucidă oameni și copiii acestora. Nu va fi o lustrație, cum spun ei, ci o baie de sânge. Ce s-a întâmplat în Ucraina va părea o plimbare în parc!”, a amenințat Aleksandr Lukașenko.