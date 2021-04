Studii: Care ar fi cauza apariției de tromboze la unele persoane vaccinate cu serul AstraZeneca

Specialiștii au identificat o posibilă cauză a cazurilor de trombose apărute la unele persoane care au fost vaccinate cu serul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca. Potrivit unor studii publicate de revista americană The New England Journal of Medicine, responsabilă de această reacție ar fi o proteină numită factor plachetar 4, sau FP4, informează agenția EFE.

Într-unul dintre studii au fost analizat cazurile a 11 pacienți (dintre care 9 femei, cu vârsta medie de 36 de ani) din Germania și Austria, care au primit vaccinul AstraZeneca. Persoanele în cauză s-au confruntat cu mai multe episoade trombotice aprăute ăntre a cincea și a 16-a zi de la vaccinare. Una dintre ele a avut o hemoragie intracraniană mortală.

Cu toate că trombozele au afectat organe diferite, toate persoanele incluse în studiu aveau anticorpi împotriva proteinei FP4 şi un deficit de plachete sanguine.

Așadar, specialiștii concluzionează că administrarea vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca "poate ocaziona dezvoltarea cu frecvenţă redusă a trombozei imunitare intermediată de anticorpii activatori de plachete împotriva FP4".

În cadrul celui de-al doilea studiu a fost analizată situația a cinci pacienși din Norvegia (patru femei și un bărbat cu vârste cuprinse între 32 și 54 de ani).

Aceștia au dezvoltat tromboze începând din a șaptea și până în a zecea zi de la prima doză de vaccin. Și în cazul lor a fost identificată prezența unor niveluri ridicate de anticorpi împotriva proteinei FP4.

Cercetătorii de la Universitatea din Oslo au subliniat însă că fiind vorba de cinci astfel de cazuri din peste 13.000 de persoane care au fost vaccinate, reacția este una foarte rară.



Reprezentanții Comisiei Europene au anunțat recent că, anul viitor, nu vor mai reînnoi contractele pentru vaccinurile COVID-19 cu companii precum AstraZeneca și Johnson & Johnson, preferând să se concentreze asupra vaccinurilor COVID-19 care utilizează tehnologia ARN messenger (ARNm), precum cele de la Pfizer și Moderna.

Între timp, autoritățile din Danemarca au decis să oprească vaccinarea cu serul AstraZeneca din cauza riscului de apariție a reacțiilor adverse rare și grave.

Lovitură fără precedent pentru Diana Șoșoacă! Ce nu va mai avea voie să facă timp de trei luni în Parlamentul României? Va fi sancționată drastic