Studiu: 3 luni de şcoală pierdute, 3% pierderi din veniturile viitoare. Lipsa educației îi condamnă pe viitorii lucrători la sărăcie și lipsă de perspective (VIDEO)

Lipsa educatiei din prezent va afecta elevii si în viitor. Un studiu recent arata ca doar câteva luni fără şcoală înseamnă pierderi de 3% din viitorii bani ai copilului, dar și o pierdere de 1,5% în economie. Predispusă la acest caz este şi România, în care copiii sunt oricum dezavantajaţi din punct de vedere social.

3 luni de şcoală pierdute, 3% pierderi din veniturile viitoare

Deși învățământul public este gratis, numărul copiilor care renunță la școală este mare. Iar asta va afecta si profiturile viitoare, spun specialistii. Lipsa educației îi condamnă pe viitorii lucrători tot la sărăcie și lipsă de perspective.

Un studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică arată că lipsa educaţiei de doar 3 luni dintr-un an şcolar este echivalentă cu o pierdere de 3% pe an din veniturile viitoare ale copilului.

La nivel de ţară, o treime dintr-un an şcolar pierdută s-ar traduce în pierderi de 1,5 % din economie.

Trei luni fără școală afectează PIB-ul

De exemplu, în Statele Unite ale Americii, impactul este de 14,2 miliarde de dolari, in Marea Britanie 2,2 miliarde de dolari, iar in Italia Produsul Intern Brut ar fi afectat cu 1,7 miliarde.

Organizaţia avertizează că impactul cel mai mare se va vedea acolo unde copiii sunt deja mai dezavantajaţi din punct de vedere social.

Iar aceasta este o problemă cu care se confrunta și școlile din Romania. Statisticile recente arata ca una din cauzele acestui fenomen este lipsa transportului copiilor, in special in mediul rural. Pe de alta parte, o cauza din ce în ce mai discutata este absenta părinţilor care aleg să plece in strainatate.