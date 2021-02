Studiu COVID-19: Vaccinul Pfizer este eficient în proporţie de 85% după prima doză

Prima doză de vaccin împotriva noului coronavirus, produs de Pfizer asigură o imunitate de 85%, se arată într-un studiu realizat în rândul personalului medical de la un spital israelian, relatează vineri Reuters. Rezultatele studiului readuce în centrul atenției dezbaterile privind necesitatea administrării rapelului la un interval de câteva săptămâni după prima doză.

Eficiență mare a vaccinului Pfizer, după prima doză

Constatările Centrului Medical Sheba arată o eficacitate generală de circa 95% într-un regim de două doze efectuate la distanţă de 21 de zile în cazul vaccinului dezvoltat de Pfizer împreună cu BioNTech.

Studiul Sheba a arătat că în rândul celor 7.214 de angajaţi ai spitalului care au primit prima doză în ianuarie, a existat o reducere de 85% a cazurilor simptomatice de COVID-19 în decurs de 15 până la 28 de zile. Reducerea generală a infectărilor, inclusiv a cazurilor asimptomatice detectate prin testare, a fost de 75%.

Epidemiologul Gili Regev-Yochay de la Centrul Medical Sheba a atras atenţia însă că persoanele studiate în rândul personalului medical au fost "în majoritate tinere şi sănătoase".

Spre deosebire de studiul clinic Pfizer, "nu avem mulţi (angajaţi) cu vârsta peste 65 de ani", a declarat ea pentru jurnalişti, subliniind însă că studiul Sheba a avut loc în timpul unei creşteri a numărului de cazuri de COVID-19 în Israel, care a condus la numeroase internări.

Cercetătorii recomandă întârzierea rapelului

Doi cercetători din Canada au cerut miercuri guvernelor să întârzie administrarea celei de-a doua doze de vaccin COVID-19 Pfizer Inc, despre care au spus că au o eficacitate de 92,6% după prima doză, deoarece nu a fost semnificativ benefică pe scurt termen.

Danuta Skowronski și Gaston De Serres au declarat că concluziile lor au fost derivate din documentele Pfizer prezentate Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA).

Aceste constatări au fost, de asemenea, similare cu eficacitatea primei doze de 92,1% raportată pentru vaccinul mARN-1273 al Moderna Inc, au spus Skowronski și De Serres în scrisoarea lor publicată în New England Journal of Medicine, scrie Reuters.

Aceștia au avertizat că ar putea exista incertitudine cu privire la durata protecției cu o singură doză, dar au spus că administrarea celei de-a doua doze la o lună după prima a oferit „puține beneficii adăugate pe termen scurt”.

Cercetători: Amânarea celei de-a doua doze de vaccin anti-Covid este o chestiune de securitate națională