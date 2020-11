Studiu: Plasma convalescentă are efecte reduse pentru pacienții cu forme severe de COVID-19 și poate afecta feritilitatea

Plasma sanguină de la supraviețuitorii COVID-19 a avut un beneficiu redus pentru pacienții cu pneumonie severă cauzată de COVID-19, au raportat cercetătorii din Argentina marți în The New England Journal of Medicine.

Plasma convalescentă, efecte reduse în cazurile grave de COVID-19

Așa-numita plasmă convalescentă, care furnizează anticorpi de la supraviețuitori COVID-19 pentru persoanele infectate, nu a îmbunătățit starea de sănătate a paciențilorîn stare critică și nici nu le-a redus riscul de a muri din cauza bolii.

Cercetătorii au repartizat aleatoriu 333 de pacienți spitalizați cu pneumonie severă COVID-19 pentru a primi plasmă convalescentă sau un placebo. După 30 de zile, nu au observat diferențe semnificative în simptomele sau starea de sănătate a pacienților, scrie Reuters.

Ratele mortalității au fost aproape aceleași: 11% în grupul plasmatic convalescent și 11,4% în grupul placebo, diferență care nu a fost considerată semnificativă statistic. Este încă posibil ca plasma convalescentă să ajute pacienții mai puțin bolnavi care primesc tratamentul mai devreme în timpul bolii lor, a declarat liderul studiului, Dr. Ventura Simonovich, de la Spitalul Italiano de Buenos Aires.

Un studiu separat randomizat din Argentina, postat sâmbătă pe medRxiv înainte de evaluare, a constatat că atunci când pacienții vârstnici cu COVID-19 au primit plasmă convalescentă în decurs de 72 de ore de la începerea simptomelor în locul unui placebo, erau semnificativ mai puține șanse să se îmbolnăvească grav.

Dovezile deteriorării fertilității cauzate de COVID-19 s-au acumulat într-o serie de mici studii de autopsie, sugerând că noul coronavirus ar putea avea un impact asupra fertilității masculine.

O echipă de cercetători chinezi a făcut observații similare la începutul acestui an și a constatat, de asemenea, că sistemele imune ale unor pacienți cu COVID-19 au „atacat” testiculele, provocând inflamații severe.După 9 ani de căsnicie, au găsit un cadou nedesfăcut. Este IREAL ce au descoperit. Totul s-a schimbat din acel moment

O echipă chineză separată a descoperit „daune semnificative” țesutului celular de bază al testiculelor la 12 bărbați care au murit de COVID-19.

Cum se modifică noul coronavirus pe măsură ce se răspândește

Noul coronavirus trece prin modificări genetice pe măsură ce se răspândește în întreaga lume, dar mutațiile documentate în prezent nu par să-l ajute să se răspândească mai repede, au spus oamenii de știință miercuri în revista Nature Communications. Folosind un set de date global al genomului virusului de la 46.723 de persoane cu COVID-19 din 99 de țări, cercetătorii au identificat mai mult de 12.700 de mutații în materialul genetic al virusului.

Dintre aceștia, oamenii de știință s-au concentrat asupra a 185 de mutații pe care le-au descoperit că au avut loc de cel puțin trei ori în mod independent în timpul pandemiei.

Din septembrie, marea majoritate a rezidenților americani încă nu fuseseră expuși noului coronavirus, sugerează rezultatele testelor de anticorpi. În toate cele 50 de state, districtul Columbia și Puerto Rico, cercetătorii au căutat anticorpi COVID-19 în aproape 178.000 de probe de sânge recoltate între iulie și septembrie de la pacienții supuși testelor din motive care nu au legătură cu coronavirusul. În toate, cu excepția câtorva state, nivelurile de anticorpi au sugerat că mai puțin de 10% din populație a fost infectată sau recuperată din COVID-19.

Cea mai mare prevalență a anticorpilor COVID-19 a fost în New York - epicentrul timpuriu al focarului din SUA - unde aproximativ 25% din probele de sânge au fost pozitive până la jumătatea lunii august.