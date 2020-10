STUDIU: Un lockdown de două săptămâni, cheia pentru stoparea creșterii alarmante a infectărilor cu COVID-19. Carantina ar trebui instaurată în sezonul rece

Potrivit unor oameni de știință din Marea Britanie, un lockdown de două săptămâni instituit fie la sfârșitul acestei luni, fie în perioada sărbătorilor de iarnă ar putea fi cheia pentru a stopa creșterea alarmantă a numărului de infectări cu SARS-CoV-2, scrie The Guardian.

Un lockdown de două săptămâni ar putea stopa creșterea infectărilor cu COVID-19



Specialiștii britanici consideră că o carantină de 14 zile ar duce la reducerea creșterii galopante a numărului de infectări cu COVID-19 în sezonul rece.

Datele unui studio au indicat faptul că lockdown-ul ar duce la scăderea mortalității din cauza COVID cu minimum 29% și maximum 49%, în funcție de rata de infectare din momentul instituirii carantinei.

O carantină care ar trebui impusă, ideal, luna aceasta ori cel mai târziu în timpul sărbătorilor de iarnă, spun experții.

„Simulările arată că o perioadă de două săptămâni de carantină duce la un declin semnificativ în raportarea de noi cazuri, cu o scădere similară a persoanelor spitalizate și a deceselor înregistrate. Asta ar permite spitalelor să-și revină și să poată continua lupta cu COVID pe toată perioada iernii”, susțin cercetătorii britanici, în frunte cu prof. Graham Medley de la London School of Hygiene and Tropical Medicine și prof. Matt Keeling și dr Mike Tildesley de la University of Warwick.

Guvernul de la Londra păstrează momentan această variantă ca pe una de rezervă, premierul Boris Johnson aplicând încă restricțiile gradual, în trei trepte.

Noi măsuri restrictive în Marea Britanie

Veste-șoc despre Liviu Dragnea! A paralizat în spatele gratiilor

După avertismentele că decesele din Marea Britanie ar putea crește fără o acțiune urgentă, Boris Johnson a evitat să impună un alt blocaj complet, așa cum a făcut în martie, dar a avertizat că ar putea lua măsuri suplimentare dacă boala nu va fi suprimată.

„Ne rezervăm dreptul de a folosi o putere de foc mai mare, cu restricții semnificativ mai mari”, a declarat acesta cu câteva zile în urmă.

Acum, premierul Marii Britanii anunță implementarea a trei tipuri de alerte diferite pe teritoriul țării, pe gradele „mediu”, „ridicat” și „foarte ridicat”, în contextul creșterii numărului de cazuri de COVID-19.

În cadrul nivelului de alertă „foarte ridicat”, se așteaptă închiderea barurilor, sălilor de sport, a saloanelor de înfrumusețare și cazinourilor, dar restaurantele și puburile care oferă și mâncare ar putea rămâne deschise. Nici școlile sau bisericile nu vor fi închis.

În cadrul nivelului „ridicat”, nu vor fi permise întâlnirile de peste șase persoane nici în spațiile private, iar nivelul de alertă „mediu” se păstrează măsurile deja în vigoare, între care și închiderea barurilor și pub-urilor la ora 22:00.

Potrivit SkyNews, Liverpool va fi vizat de noi restricții. Alte zone în care s-ar putea impune noi măsuri sunt Nottingham, West Lancashire, Knowsley, Exeter, Blackburn with Darwen, Broxtowe.