SUA: A fost executată prima femeie condamnată la moarte, din ultimii aproape 70 de ani. Ce faptă odioasă a comis Lisa Montgomery

Lisa Montgomery, singura femeie condamnată la moarte în SUA din ultimii aproape 70 de ani, a fost executată, miercuri, 13 ianuarie 2020.

Femeia în vârstă de 52 de ani era încarcerată din 2007, după ce a omorât o tânără însărcinată, în 2004, pentru a-i fura bebelușul pe care îl purta în pântece și a-l crește ca și când ar fi fost al ei, deși avea deja patru copiii biologici.

Bobbie Jo Stinnett, victima Lisei Montgomery

Lisa își mințise timp de luni de zile familia că este însărcinată, dorindu-și cu ardoare să-i dăruiască un copil noului său iubit, însă nu mai putea din cauza unei proceduri de sterilizare la care recursese cu ani în urmă. Din fericire, fetița pe care a smuls-o din pântecele mămicii de doar 23 de ani a supraviețuit și a fost găsită de autorități, fiind ulterior crescută de tatăl biologic.

Montgomery's execution marked the first time a female prisoner has been executed since 1953 in the United States.



