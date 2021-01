SUA: Camera Reprezentanților dezbate moțiunea de punere sub acuzare a lui Donald Trump

Camera Reprezentanților – camera inferioară a Congresului american – dezbate miercuri moțiunea de punere sub acuzare a președintelui în exercițiu al SUA, Donald Trump. Este pentru a doua oară când Trump este se află în fața unei inculpări în vederea destituirii. Actualul lider de la Casa Albă este acuzat de Partidul Democrat că i-ar fi incitat la violență pe participanții la mitingul care a avut loc în urmă cu o săptămână la Capitoliu, în timpul căruia susținători ai săi au intrat în clădirea Congresului, incidentele violente fiind soldate cu cinci morți.

Concret, liderul republican este acuzat de opozanții democrați de ”incitare la insurecție”, acuzații pe care Donald Trump le respinge.

Potrivit procedurii, inițial, Camera Reprezentanților trebuie să adopte cu o majoritate simplă articolele în vederea inculpării, în care sunt prezentate faptele de care este acuzat Trump.

Dacă președintele este inculpat, el va fi judecat de Senat, Camera superioară a Congresului SUA. După dezbateri, cei 100 de senatori și vor exprima votul asupra fiecărui articol, fiind nevoie ca articolele să fie aprobate de două treimi dintre aceștia pentru ca președintele să fie destituit automat.

Este de așteptat ca miercuri să fie dat un vor majoritar în Camera Reprezentanților pentru inculparea lui Trump. Pe de altă parte, democrații nu au o majoritate în Senat și rămâne de văzut dacă în Camera superioară vor fi suficient de mulți republicani să sprijine punerea sub acuzare a lui Trump.

Potrivit unor surse citate de CNN, liderul republican al Senatului american, Mitch McConnell, s-ar fi pronunțat în favoarea punerii sub acuzare a președintelui în exercițiu.

Între timp, pe rețelele sociale au început să apară imagini cu soldați din Garda Națională care păzesc Capitoliul în contextul dezbaterilor și votului din Camera Reprezentanților.

SUA: Soldați din Garda Națională la Capitoliu

Frederick Douglass looks on at U.S. troops on stand by at the Capitol complex, as the House prepares to impeach President Trump for a 2nd time, on Jan. 13, 2021. pic.twitter.com/q6XD2TpiHt