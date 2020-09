SUA: China a eliberat coronavirusul în lume. Deciziile ei au costat sute de mii de vieți / Beijing: Washingtonul minte, manipulează și răspândește virusul dezinformării (VIDEO)

Acum trei zile, președintele american Donald Trump a lansat un atac extrem de dur la adresa Chinei, în cadrul Adunării Generale a ONU, acuzând-o că poartă vina declanșării pandemiei de coronavirus, criză sanitară soldată până acum cu moartea a aproape un milion de oameni. Acuzațiile au fost reiterate apoi de Kelly Craft, ambasadoarea SUA la ONU. Declarațiile au stârnit mânia Beijingului. Ambasadorul chinez la ONU, Zhang Jun, a acuzat Washingtonul de minciună, înșeătorie și propagarea „virusului dezinformării”. Jun a mai spus că liderii americani, și nu altcineva, sunt vinovați pentru faptul că în Statele Unite au murit 200.000 de oameni.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat din nou China, la Adunarea Generală a ONU, pentru criza sanitară care chinuie planeta de atâtea luni. El a subliniat că Organizația Națiunilor Unite trebuie să determine Beijingul să plătească.

„ONU trebuie să tragă la răspundere China pentru responsabilitatea actelor sale (...) și pentru că au eliberat această plagă în întreaga lume”, a afirmat Trump într-o înregistrare difuzată la începutul reuniunii.

Trump a acuzat apoi China că, deși știa de existența virusului și cât de periculos e, a permis avioanelor să-i părăsească teritoriul „și să infecteze întreaga lume”.

El nu a uitat nici de Organizația Mondială a Sănătății, pe care constant a acuzat-o că a făcut jocurile Chinei: „Guvernul chinez și OMS, care este controlată practic de China, au declarat că nu există o dovadă de transmisie a virusului de la om la om”.

Sursă Video: World News

