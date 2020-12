Oraşul Nashville, din Tennessee, a fost zguduit, vineri, la ora locală 6:30, de o explozie puternică, fiind vorba de o deflagraţie legată de un vehicul.

Explozia a avut loc în centrul oraşului, în urma acesteia o clădire situată în apropiere surpându-se.

SUA: Explozie puternică în centrul oraşului Nashville. O clădire s-ar fi surpat din cauza suflului deflagraţiei (VIDEO)

about 12 minutes after explosion in #nashville #nashvilleexplosion



vantage point - corner of 2nd and Demonbreun pic.twitter.com/M7XjaVnccx