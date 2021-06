SUA: Nouă copii au murit într-un accident produs în Alabama, în timpul unei furtuni tropicale (VIDEO)

Tragedie cumplită pe o autostradă din statul american Alabama. 15 maşini au fost implicate într-un carambol produs în timpul unei furtuni tropicale. În urma accidentului au murit mai mulţi copii care reveneau din vacanţă, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Andreea Moraru.

