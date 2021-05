SUA: O elevă de 12 ani a deschis focul de armă în școală. Trei persoane au fost împușcate

O fetiță de 12 ani a semănat groază în școala din statul Idaho, SUA, în care învăța. Eleva a deschis focul de armă asupra colegilor și a împușcat doi copii și un angajat al unității. Din fericire, victimele au supraviețuit.

Joi, în timp ce se afla la școală „a scos un pistol din ghiozdan și a tras de mai multe ori în interiorul și în afara școlii”, povestește șeriful Steve Anderson.

„O profesoară a dezarmat-o și a reținut-o până când oamenii legii au luat-o în arest", a adăugat Anderson la o conferință de presă.

