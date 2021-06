SUA: Spectacolul la care nu sunt primite persoanele vaccinate împotriva COVID-19 cu serul AstraZeneca

Legendarul rocker Bruce Springsteen revine pe Broadway începând cu 26 iunie, însă nu toți fanii vor putea participa la eveniment. La spectacol nu pot intra persoanele care nu au fost imunizate complet împotriva SARS-COV2, cu vaccinuri aprobate de FDA și nici cei care au primit serul de la AstraZeneca, neautorizat încă în SUA.

Fanii „The Boss” din Canada, unde 1,7 milioane de persoane au primit vaccinul AstraZeneca, nu pot participa la eveniment.

Spectatorii vor putea participa doar dacă au primit ambele doze de vaccin de la Moderna, Pfizer-BioNTech sau Johnson & Johnson.

Cântăreţul american Bruce Springsteen este prima vedetă care va concerta la New York, în faţa publicului şi în spaţiu închis, după redeschiderea oraşului.

