Svetlana Tikhanovskaya a explicat fuga din Belarus: „Să vă ferească Dumnezeu să trebuiască să luați o așa decizie” / Au apărut apeluri la grevă generală: „Să facem sărbătoare din înmormântarea dictaturii” (VIDEO)

Svetlana Tikhanovskaya, liderul opoziției din Belarus, a fugit din țară și se află acum în Lituania, după ce a respins rezultatele oficiale ale alegerilor prezidențiale de duminică. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, scrutinul a fost câștigat cu peste 80% din voturi de Alexandr Lukașenko, președinte al acestei țări din 1994. Oficial, ea n-ar fi luat nici 10%. Rezultatul este contestat și în stradă. Zecii de mii de oameni au protestat duminică și luni, manifestațiile fiind reprimate violent de forțele de ordine. Mii de persoane au fost arestate, zeci au fost rănite, iar una a decedat.

Tikhanovskaya a transmis un mesaj video, în care a susținut că a luat decizia de a pleca din țară pentru a-și vedea copiii, pe care i-a scos din Belarus, pentru siguranța lor, înainte de desfășurarea alegerilor.

„Eu am crezut că această campanie m-a întărit și că m-a făcut atât de puternică încât pot înfrunta orice, dar se pare că sunt aceeași femeie slabă. Să vă ferească Dumnezeu să trebuiască să luați o decizie ca asta. Am luat această decizie de una singură, fără prieteni, fără cei de la sediu, fără Serghei (soțul ei - n.r.). Nimeni nu ar fi putut pur și simplu să o influențeze. Știu, mulți mă vor înțelege, mulți mă vor judeca și mulți mă vor urî. Nimeni nu merită ce se întâmplă acum. Copiii sunt cei mai importanți în viețile noastre”, a spus tânăra.

Video: Страна для жизни / Youtube

