Szabolocs Dull, despre culisele concedierii sale de la principalul portal de știri din Ungaria: „Libertatea noastră s-a încheiat, cu siguranță” / Val de demisii și proteste, după plecarea sa

Szabolocs Dull, redactorul-șef demis de la Index.hu, principalul portal de știri din Ungaria, a vorbit într-un interviu pentru Deutsche Welle despre culisele concedierii sale, care aveau să pornească un lanț de demisii în masă și să declanșeze proteste antiguvernamentale la Budapesta, pentru libertatea presei – tot mai pusă la îndoială de acțiunile regimului Viktor Orban de-a lungul anilor petrecuți la guvernare.



În vârstă de 36 de ani, Szabolocs Dull a studiat franceza și științele comunicării la Universitatea Eotvos-Lorand din Budapesta. Printre altele, el a activat ca ziarist la postul public Kossuth Radio, dar și la portalele de știri Origo și Index, unde avea să devină redactor-șef în 2019. Chiar și în prezent, Dull își continuă studiile, în zona de drept, în capitala Ungariei.

Întrebat dacă a fost surprins de concediere, Szabolocs Dull a răspuns: „Forma în care am fost concediat a fost în orice caz o surpriză, fiindcă directorul Fundaţiei Index, şeful meu, László Bodolai, m-a invitat într-un loc în afara redacţiei, pentru a discuta, după cum mi-a spus, despre o chestiune de afaceri. Când am ajuns acolo, mi-a înmânat fulgerător actul de demitere. Nu a fost o surpriză procesul care a culminat cu demiterea, fiindcă în ultimele săptămâni existaseră destule fricţiuni fiindcă am luat public apărarea independenţei redacţiei, care era supusă atacurilor”.



Referitor la faptul că, de câțiva ani, printre coproprietarii Index.hu se numără oameni apropiați de regimul Viktor Orban, el a explicat: „Într-adevăr, în ultimii ani şi-au făcut apariţia oligarhi, oameni de afaceri apropiaţi ai guvernului, care au cumpărat acţiuni la Indamedia, firma de publicitate a Index. De aceea redacţia era neliniştită. De aceea, în urmă cu mai bine de doi ani am pus două condiţii foarte clare: independenţa redacţiei privind conţinutul editorial trebuie menţinută. A doua: nu este permisă imixtiunea din afară în componenţa redacţiei. Săptămânile trecute au existat încercări de încălcare a celei de-a doua condiţii. A fost aşa-numitul plan de externalizare, potrivit căruia urma ca majoritatea redacţiei să fie împărţită pe diverse firme externe. Aceasta ar fi însemnat sfârşitul nostru”.

Întrebat dacă i s-a părut corectă decizia colegilor săi de a demisiona ca reacție la concedierea sa, Dull spune: „Când am adus la cunoştinţa redacţiei că am fost demis, mi-am rugat colegii să apere Index ca pe un simbol al libertăţii presei ungare şi să-şi continue activitatea. Dar se vede că redacţia a apreciat că nu mai are cum s-o facă. Pe mine m-a surprins unitatea redacţiei în această chestiune şi, desigur, m-a emoţionat profund”.

„O pagină denumită Index va exista în continuare. Dar ceea ce am reprezentat până acum, valorile noastre, independenţa noastră, libertatea noastră, toate acestea s-au încheiat, cu siguranţă”, a subliniat Szabolocs Dull.