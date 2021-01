Tensiuni la Washington: Donald Trump forțează schimbarea rezultatului alegerilor prezidențiale. Demonstrații în apropierea Casei Albe (VIDEO) 

Situaţia devine tensionată în capitala Statelor Unite. Susţinătorii lui Donald Trump s-au strâns la Washington, după ce preşedintele american în exerciţiu le-a cerut să participe la demonstraţiile organizate în contextul în care Congresul urmează să formalizeze înfrângerea sa în alegerile din noiembrie.

Sute de oameni din toate colţurile Statelor Unite au început să se adune lângă Casa Albă cu steaguri imense, pe care apar mesaje cu "Trump" sau "Opriţi furtul", un slogan al celor care cred că alegerile prezidenţiale au fost fraudate.

”Vom lupta din greu împotriva democraţilor tirani şi împotriva fiecărui republican care face înţelegeri cu ei”, strigă o susținătoare a lui Trump din mulțime.

Poliţia se teme că vor avea loc violenţe, iar firmele şi magazinele din centrul Washingtonului şi-au instalat panouri mari de lemn pe ferestre, în cazul în care situaţia va degenera.

Forţele de ordine au avut deja ciocniri cu simpatizanţii lui Donald Trump.

Deşi scrutinul prezidenţial a avut loc în urmă cu mai bine de două luni, iar victoria democratului Joe Biden a fost confirmată în Colegiul Electoral, Donald Trump nu e pregătit să se declare învins.

Pe lângă apelul la demonstraţii, Trump speră acum să primească rezultate şi din partea unei campanii demarate de zeci de membri republicani ai Camerei şi Senatului, care au promis că îşi vor face auzite îndoielile. Acest lucru este puţin probabil, însă, deoarece ar fi nevoie de o majoritate în ambele camere pentru audit, însă nu există suficient sprijin.Cum arată OMUL din ultimul trib preneolitic din lume, uitat pe o insulă. Istoricii, şocaţi!

Totodată, Trump a primit o lovitură şi din partea unui aliat. Vicepreşedintele Mike Pence i-a transmis acestuia că nu are autoritatea de a bloca certificarea victoriei lui Joe Biden în Congresul Statelor Unite. Trump, care încearcă să pună presiune pe Pence, l-a avertizat că acest refuz i-ar putea afecta carierea politică.

Totul are loc în contextul în care actualul lider de la Casa Albă se află în centrul unui scandal de proporții după ce jurnaliștii de la The Washington Post au publicat o înregistrare în care Trump îi cere unui oficial al comisiei electorale din statul Georgia să-i ”găsească” voturi pentru a obține victoria în fața lui Joe Biden la alegerile prezidențiale.

Este vorba despre înregistrarea unei discuții telefonice între Donald Trump și republicanului Brad Raffensperger, secretarul de stat din Georgia, convorbire de aproape o oră. Cotidianul american a publicat inclusiv transcriptul discuției.

În cadrul convorbirii, Donald Trump îi cere în repetate rânduri lui Brad Raffensperger să găsească 11.780 de voturi cu ajutorul cărora să combată victoria lui Joe Biden în alegerile prezidențiale.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.