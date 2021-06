Tentativă de asasinat asupra președintelui columbian. Elicopterul în care se afla acesta a fost ciuruit de gloanțe

Tentativă de asasinat asupra președintelui Columbiei, Ivan Duque. Elicopterul în care se afla șeful statului și alţi oficiali a fost lovit de mai multe gloanţe, într-un atac comis vineri.

Incidentul a avut loc în timp ce elicopterul preşedintelui zbura prin regiunea Catatumbo spre oraşul Cucuta, capitala provinciei Norte de Santander, a precizat Duque.

Printre pasageri, la bordul aparatului de zbor se aflau și ministrul apărării, Diego Molano, ministrul de interne, Daniel Palacios, şi guvernatorul provinciei Norte de Santander, Silvano Serrano.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă aeronava a fost ciuruita de gloanțe, a declarat un purtător de cuvânt al preşedinţiei.

„Atât aparatul de zbor cât și dispozitivele aeriane, au împiedicat o tragedie. A fost un atac laș...Reiterăm că nu ne lăsăm intimidați în lupta împotriva traficului de droguri, a terorismului și a organizațiilor de crimă organizată care actionează în țară”, a declarat președintele Duque.

