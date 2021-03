Testul COVID care dă rezultatul în 20 de secunde. Unde a fost aprobat și când ar putea deveni disponibil la scară largă (VIDEO)

Un nou test COVID, ultrarapid este gata să intre pe piața din Marea Britanie. Agenţia britanică de reglementare a medicamentelor şi produselor de uz medical a aprobat dispozitivul de testare, extrem de util, a anunţat vineri distribuitorul produsului.

Botezat Virolens, testul fabricat de start-up-ul britanic iAbra şi TT Electronics, foloseşte o mostră de salivă care este introdusă într-un tonomat care determină dacă persoana în cauză este infectată sau nu. Distribuitorul Histate a spus că îl va lansa imediat în urma aprobării primite de la MRHA, sperând la o folosire extinsă a sa în lunile următoare.

In case you missed TT Electronics and iAbra talking to Sky News this morning demonstrating our Ground-Breaking AI Driven COVID-19 Test Virolens®, catch the full interview here:https://t.co/6UobdUhg6G