Thailanda: Accident rutier cumplit între un tren şi un autobuz. Zeci de pasageri, în stare gravă și aproape 20 de morți

Carnagiu în apropiere de capitala Thailandei. Un tren şi un autobuz plin cu pasageri s-au ciocnit, duminică dimineață, la est de Bangkok. Cel puţin 18 oameni au murit, alți 29 au fost răniţi și încă nu au fost scoase toate victimele blocate între fiarele contorsionate.

Oficialii spun că 65 de persoane se aflau la bordul autobuzului când a fost lovit de un tren.

Imagini înfiorătoare atât din momentul accidentului, dar și care arată amploarea tragediei au fost postate pe Twitter.

Footage of the accident has emerged pic.twitter.com/wpAaAxFnuZ