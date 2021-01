The Times: Guvernul japonez ia în calcul ca Jocurile Olimpice de la Tokyo să fie anulate din cauza pandemiei de coronavirus

Guvernul japonez a fi decis ca Jocurile Olimpice de la Tokyo să fie anulate din cauza pandemiei de coronavirus, susţine The Times, citând surse oficiale din executivul nipon.

Jocurile Olimpice de la Tokyo ar putea fi amânate

În rândul decidenților există un consens cu privire la faptul că Olimpiada amânată deja anul trecut nu mai poate să se desfășoare. Guvernul japonez are cum ca obiectiv găsirea unei soluții pentru organizarea Jocurilor Olimpice în alt an, şi anume în 2032, scrie The Times.

“Nimeni nu vrea să fie primul care să spună acest lucru, dar consensul este că este prea dificil. Personal, nu cred că va avea loc”, a precizat sursa din coaliţia de guvernare.

Pe de altă parte, joi, preşedintele CIO, Thomas Bach, s-a declarat convins că Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfăşura în această vară, el adăugând că nu există un Plan B.

Aceste informații au loc în contextul în care Jocurile Olimpice de la Tokyo ar fi trebuit să se desfăşoare vara trecută, dar au fost amânate un an din cauza pandemiei de coronavirus.

Jocurile Olimpice de la Tokyo ar trebui să se desfășoare în anul 2021, într-o formă simplificată, a precizat Toshiro Muto, directorul executiv al comitetului de organizare.

Organizațiile au spus că lucrează la peste 200 de idei pentru o simplificare și reducere a costurilor pentru Jocurile Olimplice care ar fi trebuit să se desfășoare în această vară, dar care au fost anulate în contextul pandemiei de COVID-19.

Stare de urgență în Tokyo

Japonia a declarat o stare limitată de urgență în Tokyo și în trei prefecturi din vecinătatea capitalei nipone, joi, ca parte din demersurile pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, rezistând astfel apelurilor din partea medicilor care cereau restricții mai extinse, din cauza pagubelor economice pe care le-ar fi putut provoca, transmite Reuters.

Guvernul condus de premierul Yoshihide Suga încearcă să limiteze daunele suferite de cea de-a treia economie a lumii, în timp ce se străduiește să învingă virusul odată pentru totdeauna, în contextul în care se pregătește să organizeze Olimpiada care trebuia să aibă loc în 2020, dar care a fost amânată pentru această vară din cauza pandemiei.