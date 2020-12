Tom Cruise va relua filmările pentru „Misiune imposibilă 7” în Marea Britanie

Actorul şi producătorul american, Tom Cruise, va relua filmările pentru superproducția ”Misiune imposibilă 7” în Marea Britanie, după ce acestea au fost blocate de pandemia de coronavirus.

Tom Cruise, ”misiune imposibilă” de salvare a filmărilor blocate de pandemie

De data aceasta, filmările pentru noua producție vor avea loc la studiourile Longcross, care au găzduit producţii precum „Skyfall”, „Thor: The Dark World”, „Guardians of the Galaxy”, „The King’s Man”, „Artemis Fowl”, „The Gentlemen” şi „Death on the Nile”.

Celebrul actor a revenit în Marea Britanie după vacanţa de Crăciun petrecută în SUA, iar producţia a fost mutată de la Warner Bros Studios Leavesden la Longcross. Acesta se află în sud-estul Angliei, într-o regiune în care nivelul restricţiilor impuse în contextul pandemiei este maxim acum, însă producţiilor le este permis să continue, cu respectarea unor protocoale stricte.

De menționat este că Longcross a fost folosit în trecut de Ministerul britanic al Apărării, care testa aici tancurile de armată.

Potrivit The Sun, actorul investește milioane de dolari pentru a adapta fosta bază militară pentru filmări și pentru a se asigura că restul producţiei va decurge fără probleme. Se pare că decizia a fost luată după ce mai mulți participanți la filmări nu au respectat măsurile anti-Covid. La începutul filmărilor, Tom Cruise a plătit 500.000 de lire sterline din banii săi pentru o navă de croazieră pe care i-a izolat pe actori și pe membrii stafului artistic și tehnic.

Când va fi lansat noul film

În ultima săptămână, numărul cazurilor de Covid-19 a crescut în Marea Britanie, atingând un nou vârf luni, când au fost raportate peste 41.380 de infecții.

Cruise a avut o atitudine fermă legat de impunerea regulilor pe platoul din Marea Britanie şi a mustrat personalul pentru că a profitat de mediul sigur pe care echipa de acolo l-a creat. De curând, The Sun a publicat o înregistrare audio în care producătorul putea fi auzit criticând în termeni duri echipa de filmare, după ce a remarcat încălcări ale regulilor din protocolul sanitar Covid-19.

Reamintim faptul că producţia „Mission: Impossible 7” a suferit amânări după ce, în luna octombrie, cel puțin doisprezece oameni de pe platoul din Italia au fost testaţi cu rezultate pozitive. O săptămână mai târziu, ea a fost reluată şi a revenit în Marea Britanie în urmă cu două săptămâni.

„Mission: Impossible 7” este regizat de Christopher McQuarrie şi programat să fie lansat pe 19 noiembrie 2021.