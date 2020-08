Grecia impune noi restricţii în insula Mykonos şi în regiunea Halkidiki din cauza creşterii numărului de contaminări cu noul coronavirus. Sezonul turistic a adus fonduri autorităților de la Atena, dar și multe bătăi de cap. Românii sunt chiar în fruntea listei ca număr de cazuri de Covid-19 în rândul turiștilor care au mers în Grecia în perioada 1 iulie - 16 august.

Autorităţile din Grecia au anunţat miercuri că, începând cu 21 august, vor impune noi restricţii în insula Mykonos şi în regiunea Halkidiki. Din cauza creșterii numărului de persoane infectate cu SARS-CoV-2, autoritățile interzic petrecerile și festivitățile, dar și a oricăror reuniuni cu participarea unui număr mai mare de 9 persoane.

De asemenea, masca de protecție va fi obligatorie în spații închise și deschise.

Cât priveşte restaurantele, terasele, nu mai mult de 4 oameni vor putea sta la aceeaşi masă, decât dacă sunt rude apropiate, caz în care limita este de 6 persoane.

Restricţiile vor fi valabile până pe 31 august, potrivit Reuters.

Situatie ingrijoratoare pentru tara noastra. Romanii se afla pe primul loc ca numar de cazuri de COVID-19 in randul turistilor care au mers in Grecia in perioada 1 iulie - 16 august. Datele au fost facute publice de autoritatile de la Atena.

Protecţia Civilă din Grecia a centralizat datele referitoare la numarul de infectari in randul turistilor straini. De la 1 iulie, atunci cand Grecia si-a deschis granitele, cele mai multe cazuri au provenit din Romania. Mai exact, tara noastra conduce acest clasament nedorit, cu 88 de infectari. Pe locul doi se afla Bulgaria, cu 86 de cazuri. In top, apar si Serbia, Albania si Suedia.

Potrivit statisticilor oficiale, intr-o luna jumate au intrat in Grecia peste 2,5 milioane de oameni . 2 milioane au venit cu avionul, 140 de mii pe cale maritima si aproape 400 de mii prin punctele de frontiera terestra.

În aceeaşi perioadă, au fost făcute 319.379 de teste pentru COVID-19. Din totalul de 615 de cazuri confirmate în rândul turiştilor, sunt active 233. Alte 73 de persoane la care virusul nu mai e activ au rămas în Grecia, iar 303 s-au întors în ţările de origine.

În total, Grecia - cu o populaţie de 10,7 milioane de locuritori - a înregistrat de la începutul pandemiei de Covid-19 puțijn peste 7.400 de cazuri de coronavirus și 232 de decese. Alte peste 3.800 de persoane s-au vindecat și au fost externate.

În acest moment, la terapie intensivă sunt 25 de pacienți, potrivit worldometers.info. Alți 3.436 sunt purtători ai virusului chinez, dar viața lor nu este pusă în pericol.

