Tragedie de proporţii în India, la aproape 500 km de capitala New Delhi. 14 oameni au murit și alți peste 170 sunt dispăruți după ce un gheţar din Muntii Himalaya s-a prăbuşit într-un lac de acumulare. Valul de apă imens, produs după prăbuşirea gheţarului, a spart barajul de acumulare şi a măturat totul în cale. În drumul apelor se afla şi o localitate, care a fost pur şi simplu spulberată de viitură, potrivit aljazeera.com.

"India este alături de Uttarakhand, iar națiunea se roagă pentru siguranța tuturor", a declarat prim-ministrul Narendra Modi pe Twitter.

Imaginile filmate de localnici au surprins momentul în care apele lacului de acumulare au măturat tot ce le-a stat în cale. Totul s-a produs atat de rapid, incat oamenii nu au avut timp să fugă din faţa viiturii.

About 125 people were missing in northern India after a Himalayan glacier broke and swept away a small hydroelectric dam https://t.co/sbbGTJNANF pic.twitter.com/IPVwqJP2XT