Tragediile care au marcat viața lui Joe Biden. „M-am gândit cum ar fi să merg pe podul Delaware, să sar de pe el şi să se termine totul” (VIDEO)

Joe Biden, noul președinte al Statelor Unite, a evoluat treptat în carieră, înregistrând succes după succes, dar în plan personal a primit o lovitură cumplită după ce, la doar 30 de ani, și-a pierdut soția și fiica într-un tragic accident rutier. El a mărturisit că suferința l-a adus în pragul sinuciderii. Și-a găsit, însă, puterea de a merge mai departe și și-a întemeiat o nouă familie alături de Jill Biden, cea care a devenit azi Prima Doamnă a Statelor Unite. Acum câțiva ani, Biden a trecut printr-o altă tragedie: i-a murit și unul dintre băieți. Beau Biden suferea de cancer cerebral.

Accidentul în care au murit prima soție a lui Joe Biden și fiica sa

Prima soție a lui Joe Biden, Neilia, și fiica lor în vârstă de un an, Naomi, au pierit într-un accident de mașină. Fiii lor, Beau și Hunter, au supraviețuit.

Era în decembrie 1972 și Joe Biden tocmai fusese ales senator. Neilia plecase cu cei trei copii să cumpere bradul de Crăciun. De pe un drum principal, ea a vrut să intre pe o stradă secundară, moment în care a fost izbită de un camion care circula regulamentar. Ancheta a arătat că femeia nu acordase prioritate, nu era atentă la drum și nu a văzut vehicului care se îndrepta spre ea.

„La șase săptămâni după ce am fost ales în Senat, lumea mea s-a spulberat pentru totdeauna. În timp ce mă aflam la Washington, am primit un telefon și am aflat că soția și cei trei copii ai mei ieșiseră la cumpărături de Crăciun și un camion i-a lovit din lateral. Soția și fiica mea au murit și nu era sigur că fiii mei vor supraviețui”, povestea chiar Biden în 2015, într-un discurs susținut la Universitatea Yale.

Până la urmă Beau și Hunter au fost salvați.

Într-un documentar pentru CNN, el a afirmat că suferința l-a adus în pragul sinuciderii: „M-am gândit la asta. M-am gândit cum ar fi să merg pe podul Delaware şi, pur şi simplu, să sar de pe el şi să se termine totul. Dar nu am făcut asta, nu am fost nici măcar pe aproape. Băieţii mei m-au salvat”.

Joe Biden a mărturisit că a fost pe punctul să se sinucidă după ce prima soție și fiica au murit într-un accident

Au găsit, lângă Mangalia, o peşteră veche de 5,5 milioane ani. A venit NASA! Au descoperit în ea ceva şoc! Au mai văzut asta doar pe Marte

Beau Biden, fiul cel mare al lui Joe Biden, a murit de cancer cerebral

Joe Biden avea să primească o nouă lovitură în 2015, când fiul său mare, Beau, a murit din cauza unei tumori cerebrale.

„Întreaga familie Biden este îndurerată mai presus decât se poate spune în cuvinte. Știm că spiritul lui Beau va dăinui în noi toți – în special prin curajoasa sa soție, Hallie, și cei doi copii remarcabili, Natalie și Hunter”, transmitea Biden, la acea vreme, printr-un comunicat.

Beau Biden, fiul cel mare al lui Joe Biden, a murit de cancer cerebral

Beau avea doar 46 de ani, era maior în corpul pentru magistrați al Gărzii Naționale din Delaware și era considerat o stea în ascensiune a politicii americane.

În 2008, el a fost mobilizat și trimis să lupte în Irak, unde a stat timp de un an. A avut permisie doar în ianuarie 2009, când tatăl său a depus jurământul de vicepreședinte al SUA. Pentru faptele sale, Beau Biden a fost decorat cu Steaua de Bronz.