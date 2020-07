Trotuar surpat cu tot cu trecători. Imagini cu impact emoțional (VIDEO)

Moment șocant într-un oraș din China, unde două persoane care se plimbau pe stradă au căzut într-un crater, după ce trotuarul pe care mergeau s-a surpat brusc. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate în apropiere.

În imagini se vede cum două persoane se plimbă liniștite, când trotuarul se prăbuște. În mod miraculos, ambele persoane au supraviețuit fiind salvate de pompieri și ulterior transportate la spital.

De săptămâni bune, mai multe provincii chineze se confruntă cu adevărate dezastre provocate de inundații. Potrivit informațiilor din presa chineză, surparea trotuarului ar fi fost cauzate de acestea.

